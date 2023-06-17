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В Кременчуге на мясокомбинате произошла утечка аммиака: есть пострадавшие

17 июня, 2023 суббота
15:50
Общество

В Кременчуге Полтавской области 17 июня произошла авария с выбросом аммиака на предприятии "Кременчугский мясокомбинат". В результате пострадали 2 работника

Об этом сообщает Кременчугский городской совет.

Отмечается, что в результате аварии на мясокомбинате пострадали два работника. Их доставили в больницу с диагнозом отравление парами аммиака. Известно, что состояние их средней тяжести.

Также сообщается, что аварийная бригада остановила утечку аммиака и локализовала аварию. Представители разных служб осуществили забор проб воздуха вокруг места аварии, аммиак в воздухе не обнаружен.

"Авария имела объектовый уровень, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому нет угрозы жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении.

  • 6 июня Россия вторично на протяжении суток обстреляла аммиакопровод в Харьковской области, который требует запустить  в рамках "зернового соглашения".
Украина
Кременчук
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