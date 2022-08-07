Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в фейсбуке.

"Был слышен звук похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы. Сохраняйте спокойствие. Ожидайте официальную уточненную информацию", - пишет Малецкий.

Также сообщается о звуках взрывов в Винницкой области.

"В Винницкой области были слышны звуки, похожие на взрывы. Ждем официальной информации. На территории Винницкой городской территориальной громады чрезвычайные ситуации не зафиксированы. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняем спокойствие", - написал городской голова Винницы Сергей Моргунов в телеграмме.