В "красных" зонах карантина усилят проверки COVID-сертификатов
Кабинет министров поручил ужесточить проверки COVID-сертификатов в "красных" зонах карантина
Об этом сообщает Правительственный портал.
Как отмечается, Минэкономики, Госпродслужбе и Национальной полиции поручили активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в таких заведениях "красной" зоны:
- ТРЦ
- Общепита
- Напомним, к "красной" зоне отнесены: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.
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