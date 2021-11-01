В "красных" зонах карантина усилят проверки COVID-сертификатов

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, Минэкономики, Госпродслужбе и Национальной полиции поручили активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в таких заведениях "красной" зоны:

ТРЦ Общепита

Напомним, к "красной" зоне отнесены: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.

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