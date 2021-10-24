В "красных" зонах карантина повысят субсидии. Как их будут начислять
Начисление субсидий в "красной" зоне адаптивного карантина будет осуществляться на увеличенные социальные нормативы. Речь идет об увеличении нормативов на 50%
Соответствующее решение обнародовано Министерством социальной политики, передает Еспресо.TV .
Отмечается, что расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны проводится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ.
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При этом, стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:
- холодная вода - 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды);
- горячая вода - 1,6 кубометра на одного человека в месяц;
- водоотведения - 3,6 кубометра на одного человека в месяц;
- газ - при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;
- электроэнергия - 70 кВт / ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт / ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт / ч в месяц и так далее.
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