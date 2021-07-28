В "красных" зонах карантин будет одинаковым для вакцинированных и не вакцинированных, - Кузин

Об этом сообщает 24 канал .



Пока нет предпосылок для усиления карантина. Иногда бывает выше нормы, однако ситуацию удается держать под контролем, отмечает главный санврач.

По словам Кузина, сейчас сложно прогнозировать, когда страна будет переходить в "красную" или другую зону, но все будет зависеть от показателей адаптивного карантина. По механизму, который есть сейчас, ограничения будут одинаковыми для вакцинированных и не вакцинированных людей.

Впрочем, требования для вакцинированных людей будут пересматривать по мере ухудшения эпидемической ситуации.