В "красных" зонах карантин будет одинаковым для вакцинированных и не вакцинированных, - Кузин
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что если возникнет необходимость во введении "красной" зоны карантина, то она будет одинаковой для всех
Об этом сообщает 24 канал .
Пока нет предпосылок для усиления карантина. Иногда бывает выше нормы, однако ситуацию удается держать под контролем, отмечает главный санврач.
По словам Кузина, сейчас сложно прогнозировать, когда страна будет переходить в "красную" или другую зону, но все будет зависеть от показателей адаптивного карантина. По механизму, который есть сейчас, ограничения будут одинаковыми для вакцинированных и не вакцинированных людей.
Впрочем, требования для вакцинированных людей будут пересматривать по мере ухудшения эпидемической ситуации.
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