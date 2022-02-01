В "красную" зону на этой неделе могут попасть девять областей, - Киевская школа экономики

Об этом заявила аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерина Кузьминова во время брифинга.



По ее словам, в Киевской школе экономики ожидают "парад вхождения регионов в "красную" зону".



"Девять регионов Украины уже выполняют признаки "красной" зоны и могут быть переведены в нее. Присоединиться к Ивано-Франковской и Ровенской областям, которые в "красной" зоне, эти области могут уже на этой неделе", - сказала Кузьминова.



Среди этих регионов: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области.

Напомним, более 30 тыс. человек в Украине заболели COVID-19 в течение 31 января, 192 человека скончались.

31 января Николаевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантинных ограничений.

Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поручила властям Закарпатья усилить карантин из-за рекордных показателей заболеваемости COVID-19 в регионе.