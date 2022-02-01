В "красную" зону на этой неделе могут попасть девять областей, - Киевская школа экономики
Девять областей Украины могут оказаться в "красной" зоне карантина на этой неделе
Об этом заявила аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерина Кузьминова во время брифинга.
По ее словам, в Киевской школе экономики ожидают "парад вхождения регионов в "красную" зону".
"Девять регионов Украины уже выполняют признаки "красной" зоны и могут быть переведены в нее. Присоединиться к Ивано-Франковской и Ровенской областям, которые в "красной" зоне, эти области могут уже на этой неделе", - сказала Кузьминова.
Среди этих регионов: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области.
- Напомним, более 30 тыс. человек в Украине заболели COVID-19 в течение 31 января, 192 человека скончались.
- 31 января Николаевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантинных ограничений.
- Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поручила властям Закарпатья усилить карантин из-за рекордных показателей заболеваемости COVID-19 в регионе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.17
Покупка 28.17Продажа 28.5
-
EUR
Покупка 31.55Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное