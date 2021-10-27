В "красную" зону карантина перейдут еще семь областей Украины

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

"По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля провел заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ключевое решение: с 30 октября в "красную" зону эпиднебезопасности переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области", - сообщил он.

По словам Чернышева, эпидемическая ситуация в Украине – сложная.

"За последние сутки зафиксировано более 22 тысяч новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций, к сожалению, неутешительно растет. Но статистика четко демонстрирует и то, что от тяжелого течения болезни спасает вакцинация. Приоритеты в борьбе с пандемией COVID-19 усиление противоэпидемических мер, увеличение количества тестирований и наращивание темпов вакцинации", - добавил министр.

Как известно, "красный" уровень эпиднебезопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах.

В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.





Напомним, на 27 октября в "красной" зоне находятся следующие области: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская.

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