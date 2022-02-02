В "красную" зону карантина могут перевести еще шесть областей, - Кузин
Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что в "красную" карантинную зону вскоре могут перевести еще шесть областей Украины
Об этом он сказал на брифинге 2 февраля.
"В скором времени на "красный" уровень эпиднебезопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области, ведь в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация", - отметил Кузин.
Он добавил, что в больницы госпитализируют меньше пациентов, чем это было во время минувшей волны коронавируса. По его словам, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.
"В скором времени штамм "Омикрон" вытеснит вариант коронавируса "Дельта". Мировые тенденции подтверждают, что для этого требуется до восьми недель распространения нового варианта", - добавил Кузин.
- Напомним, аналитика Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерина Кузьминова заявила , что девять областей Украины могут оказаться в "красной" зоне карантина на этой неделе: Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области .
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