В "красную" зону карантина 11 февраля переводят три области
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила с 11 февраля установить "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram.
"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", - написал он.
- Напомним, 2 февраля главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что в "красную" карантинную зону вскоре могут перевести еще шесть областей Украины.
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