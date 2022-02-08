В "красную" зону карантина 11 февраля переводят три области

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram.



"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", - написал он.

Напомним, 2 февраля главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что в "красную" карантинную зону вскоре могут перевести еще шесть областей Украины.