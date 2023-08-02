В Красноярском крае РФ разбился частный гидросамолет: погибли два человека
В среду, 2 августа, в Красноярском крае России упал частный гидросамолет, в результате чего погибли два человека
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что частный гидросамолет потерпел крушение во время взлета с реки Дудинка в Красноярском крае России.
По информации от российского МЧС, на борту самолета находились 2 человека. Обе погибли на месте.
- Вечером субботы, 29 июля, в канадском городе Калгари в провинции Альберта упал небольшой самолет. На его борту находились пять пассажиров и пилот - все они погибли.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.68
- Актуальное
- Важное