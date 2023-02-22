В Красноярске горит склад, площадь пожара достигает 2,5 тыс. м²

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пожарных.

В настоящее время были эвакуированы 10 человек, местные СМИ отмечают, что горит склад холодильников.

"Пожар возник на одном из складов в Красноярске, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь охватил 2,5 тыс. кв. метров, пожарные эвакуировали десять человек. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.