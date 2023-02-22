В Красноярске горит склад, площадь пожара достигает 2,5 тыс. м²
Утром 22 февраля, в российском Красноярске загорелся пожар на складе, площадь возгорания - 2,5 тыс. м². По предварительным данным, пострадавших нет
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пожарных.
В настоящее время были эвакуированы 10 человек, местные СМИ отмечают, что горит склад холодильников.
"Пожар возник на одном из складов в Красноярске, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь охватил 2,5 тыс. кв. метров, пожарные эвакуировали десять человек. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
- Вечером 21 февраля в центре Москвы загорелась гостиница "МКМ", во время пожара шесть человек погибли.
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