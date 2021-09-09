В "красной" зоне первая COVID-прививка не будет давать привилегий, - Кузин

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире одного из телканалив, передает РБК-Украина .



По его словам, большинство ограничений не будут применяться к вакцинированным.

"При этом для "желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а для "красного" потребуется полный курс прививок", - сказал Кузин.