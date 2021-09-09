В "красной" зоне первая COVID-прививка не будет давать привилегий, - Кузин
Привитые первой дозой вакцины от COVID-19 будут освобождаться от ограничений только в "желтой" зоне карантина
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире одного из телканалив, передает РБК-Украина .
По его словам, большинство ограничений не будут применяться к вакцинированным.
"При этом для "желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а для "красного" потребуется полный курс прививок", - сказал Кузин.
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