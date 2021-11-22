В "красной" зоне ослабят ограничения на проезд в общественном транспорте, - Ляшко

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .



Согласно измененным правилам, в общественный транспорт будут впускаться больше пассажиров. Ослабление ограничений связано с наступлением холодов, поскольку людям неудобно долго стоять на остановке.



"Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей, и вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных", - пояснил Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко сообщал об изменении правил "желтой" зоны карантина, согласно которой посетители и работники общественных заведений должны пройти полный курс вакцинации.

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