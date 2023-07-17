Об этом информирует РИА Новости .

Факт падения штурмовика подтвердил оперативный штаб Кубани. Отмечают, что авария произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета. Предварительно причиной является отказ двигателя самолета.

Сначала сообщалось, что пилот катапультировался, после чего был обнаружен и эвакуирован. Впоследствии стало известно , что он погиб.