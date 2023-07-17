В Краснодарском крае РФ в море упал штурмовик Су-25: пилот погиб
Вблизи Ейска в Краснодарском крае России в море упал штурмовик Су-25, пилот погиб
Об этом информирует РИА Новости .
Факт падения штурмовика подтвердил оперативный штаб Кубани. Отмечают, что авария произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета. Предварительно причиной является отказ двигателя самолета.
Сначала сообщалось, что пилот катапультировался, после чего был обнаружен и эвакуирован. Впоследствии стало известно , что он погиб.
- 4 июля российский военный самолет МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета на Камчатке над акваторией Авачинского залива.
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