В Краснодарском крае РФ в ДТП попал автомобиль комплекса "Искандер"
РФ теряет вооружение не только благодаря искусным действиям ВСУ, но и в ходе интенсивной эксплуатации и опрокидывания техники
Об этом сообщает Defense Express.
Накануне в районе города Армавир в Краснодарском крае в результате ДТП была сильно повреждена транспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер", сообщают местные решительные СМИ.
По их информации Искандер столкнулся с загруженным КамАЗом, внутри машин зажало людей, которые уже доставали спасатели.
Учитывая, что кабина ТЗМ "Искандер" бронирована, но ее умело от удара, можно лишь догадываться о силе столкновения.
Издание добавляет, что вблизи Армавира, по имеющейся информации, единственная военная часть, имеющая на вооружении "Искандер" в Краснодарском крае, это 47 ракетная бригада РФ (ППД: станица Дядьковская).
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