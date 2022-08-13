В Краснодарском крае РФ в ДТП попал автомобиль комплекса "Искандер"

Об этом сообщает Defense Express.

Накануне в районе города Армавир в Краснодарском крае в результате ДТП была сильно повреждена транспортно-заряжающая машина комплекса "Искандер", сообщают местные решительные СМИ.

По их информации Искандер столкнулся с загруженным КамАЗом, внутри машин зажало людей, которые уже доставали спасатели.

Учитывая, что кабина ТЗМ "Искандер" бронирована, но ее умело от удара, можно лишь догадываться о силе столкновения.

Издание добавляет, что вблизи Армавира, по имеющейся информации, единственная военная часть, имеющая на вооружении "Искандер" в Краснодарском крае, это 47 ракетная бригада РФ (ППД: станица Дядьковская).

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