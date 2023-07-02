В Краснодарском крае РФ раздался взрыв у военного аэродрома
В воскресенье, 2 июля, в Краснодарском крае РФ прогремел взрыв вблизи военного аэродрома, там образовалась воронка диаметром 10 метров
Об этом сообщают российские телеграм-каналы и "Медуза".
Сообщается, что местные жители Приморско-Ахтарска услышали громкий взрыв в 16:00. По данным очевидцев, в небо поднялся столб черного дыма.
Телеграм-канал Baza публикует фото воронки и отмечает, что ее диаметр - около 10 метров.
В свою очередь телеграм-канал Mash утверждает, что это система ПВО сбила ракету, которая якобы пыталась атаковать склад топливных материалов на территории военного аэродрома.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что жертв и пострадавших нет.
"Сейчас выясняются причины случившегося", - пишет он.
- В среду, 28 июня, взрывы раздавались во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Предварительно зафиксированы прилеты на военной базе россиян и депо, которое враг использует для логистики вооружения.
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