В Краснодарском крае РФ раздался взрыв у военного аэродрома

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и "Медуза".

Сообщается, что местные жители Приморско-Ахтарска услышали громкий взрыв в 16:00. По данным очевидцев, в небо поднялся столб черного дыма.

Телеграм-канал Baza публикует фото воронки и отмечает, что ее диаметр - около 10 метров.

В свою очередь телеграм-канал Mash утверждает, что это система ПВО сбила ракету, которая якобы пыталась атаковать склад топливных материалов на территории военного аэродрома.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что жертв и пострадавших нет.

"Сейчас выясняются причины случившегося", - пишет он.