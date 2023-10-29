В Краснодарском крае РФ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Об этом пишет "Эхо Кавказа"

Местные экстренные службы сообщают, что вспышка локализована, никто не пострадал.

Очевидцы утверждают, что пожар произошел около 03:20 ночи, а перед этим на нефтезаводе якобы слышали взрыв.

Издание напоминает, что Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае в конце мая уже подвергались обстрелам беспилотниками. В первом случае загорелась установка по переработке мазута, во втором пожара удалось избежать.