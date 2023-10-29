В Краснодарском крае РФ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В ночь на воскресенье, 29 октября, в Краснодарском крае РФ произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, причиной возгорания может быть попадание беспилотника
Об этом пишет "Эхо Кавказа"
Местные экстренные службы сообщают, что вспышка локализована, никто не пострадал.
Очевидцы утверждают, что пожар произошел около 03:20 ночи, а перед этим на нефтезаводе якобы слышали взрыв.
Издание напоминает, что Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае в конце мая уже подвергались обстрелам беспилотниками. В первом случае загорелась установка по переработке мазута, во втором пожара удалось избежать.
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