Об этом заявил Стратком ВСУ в телеграме.

"Обнаружены новые захоронения российских военных на кладбищах городов Краснодар и Горячий ключ. Могилы расположены в так называемом военном ряду, замечены многочисленные венки от российского Министерства обороны", - отметили в ведомстве.

Над ними установили флаги России, Краснодарского края и Десантных и Сухопутных войск РФ.

С начала полномасштабной войны против Украины россияне потеряли около 47,1 тыс. военных.

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