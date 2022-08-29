В Краснодарском крае РФ обнаружили новые могилы оккупантов, ликвидированных на войне против Украины
В Краснодаре и Горячем Ключе в России нашли новые могилы захватчиков, погибших на войне против Украины
Об этом заявил Стратком ВСУ в телеграме.
"Обнаружены новые захоронения российских военных на кладбищах городов Краснодар и Горячий ключ. Могилы расположены в так называемом военном ряду, замечены многочисленные венки от российского Министерства обороны", - отметили в ведомстве.
Над ними установили флаги России, Краснодарского края и Десантных и Сухопутных войск РФ.
- С начала полномасштабной войны против Украины россияне потеряли около 47,1 тыс. военных.
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