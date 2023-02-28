В Краснодарском крае РФ горела нефтебаза, местные власти подтвердили взрывы

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Как пишет издание, ссылаясь на российские Telegram-каналы, пожар на нефтебазе начался около двух часов ночи. При этом местные жители слышали, как на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд произошли два взрыва.

Местные власти в соцсети подтвердили, что ночью на нефтезаводе были слышны "хлопки", но утверждают, что "повода для беспокойства нет".

"Уважаемые жители города Туапсе, по поводу ночных хлопков на территории нефтебазы известно следующее: в 02:15 28.02.2023 поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы, в 02:30 пожар локализован на площади 200 м.кв. полная ликвидация пожара", – говорится в сообщении.