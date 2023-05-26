В Краснодаре прогремели взрывы
Утром пятницы, 26 мая, в российском Краснодаре прогремели взрывы
Об этом сообщают российские СМИ.
Взрывы прогремели в Краснодаре около 4:00 по местному времени. Перед "бавовной" очевидцы сняли на видео БПЛА.
В сети также есть видео взрыва.
Официальных комментариев от краснодарских властей – нет. Якобы повреждено здание МТС.
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