Об этом сообщили в telegram Краматорского городского совета.

"Со следующего вторника автобусы начнут обслуживать маршруты общественного транспорта согласно предоставленным перечням - об этом сообщают как в КП КТТУ, так и в АТП-11410", - говорится в сообщении.

Известно, что перевозчики обеспечат курсирование не менее 1 единицы транспорта по определенным маршрутам, но на тех, где спрос больше, количество транспорта тоже будет увеличено. Вместе с тем троллейбусы, долгое время обеспечивавшие сообщение с поселками, возвращаются на свои привычные маршруты.

Также сообщается, что в предыдущие восемь месяцев проезд в общественном транспорте Краматорска был бесплатным, но с восстановлением автобусного сообщения платный проезд возвращается.

"Стоимость билета за проезд в троллейбусе будет составлять 12 гривен, а в автобусе - 20 гривен", - отмечается

Все права льготников на бесплатный проезд перевозчики сохраняют, весь общественный транспорт будет работать в "обычном" режиме. Кроме того, школьники могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, а студенты – со скидкой 50%.

Напомним, 14 октября Укрзализныця возобновила поезда в Краматорск.

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