В Краматорске возобновляется движение автобусов
С 15 ноября в Краматорске возобновляется движение автобусов по городским маршрутам общественного транспорта
Об этом сообщили в telegram Краматорского городского совета.
"Со следующего вторника автобусы начнут обслуживать маршруты общественного транспорта согласно предоставленным перечням - об этом сообщают как в КП КТТУ, так и в АТП-11410", - говорится в сообщении.
Известно, что перевозчики обеспечат курсирование не менее 1 единицы транспорта по определенным маршрутам, но на тех, где спрос больше, количество транспорта тоже будет увеличено. Вместе с тем троллейбусы, долгое время обеспечивавшие сообщение с поселками, возвращаются на свои привычные маршруты.
Также сообщается, что в предыдущие восемь месяцев проезд в общественном транспорте Краматорска был бесплатным, но с восстановлением автобусного сообщения платный проезд возвращается.
"Стоимость билета за проезд в троллейбусе будет составлять 12 гривен, а в автобусе - 20 гривен", - отмечается
Все права льготников на бесплатный проезд перевозчики сохраняют, весь общественный транспорт будет работать в "обычном" режиме. Кроме того, школьники могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, а студенты – со скидкой 50%.
- Напомним, 14 октября Укрзализныця возобновила поезда в Краматорск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное