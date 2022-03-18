В Краматорске в результате российского ракетного удара погибли два человека, еще 26 получили ранения, - мэр

Об этом заявил мэр города Александр Гончаренко.



По состоянию на 12:00 18 марта погибли два человека, 26 получили ранения.



"Разрушено 1 админздание - 100% поражений; разрушен многоквартирный жилой дом - 90% поражений; разрушено 2 жилых многоквартирных дома - 60-70% поражений; около 40 жилых многоквартирных домов с разными поражениями; свыше 10 различных коммерческих."



По его словам, разбор завалов продолжается.

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