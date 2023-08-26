В Краматорске в результате ракетной атаки РФ повреждены газовые сети

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

Жителей города призвали на время не пользоваться газовыми приборами. Это необходимо для удержания давления в сети.

Донецкоблгаз дополнительно уведомит о завершении аварийно-восстановительных работ.

Когда произошел российский ракетный удар, в результате которого повреждены газовые сети, в горсовете не уточняют.