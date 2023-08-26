В Краматорске в результате ракетной атаки РФ повреждены газовые сети
Российская оккупационная армия ударила по Краматорску Донецкой области ракетами, в результате чего были повреждены газовые сети
Об этом сообщает Краматорский городской совет.
Жителей города призвали на время не пользоваться газовыми приборами. Это необходимо для удержания давления в сети.
Донецкоблгаз дополнительно уведомит о завершении аварийно-восстановительных работ.
Когда произошел российский ракетный удар, в результате которого повреждены газовые сети, в горсовете не уточняют.
- Между тем по состоянию на 26 августа в результате вражеских обстрелов без света остаются почти 10 тысяч потребителей в 34 населенных пунктах Харьковской области. Также обстрел повредил газопровод, что привело к ограничениям в снабжении абонентов.
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