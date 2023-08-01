В Краматорске установили мобильные укрытия: где именно
В городе установлено 18 мобильных защитных сооружений, которые могут принять от 20 до 100 человек. Еще три укрытия будут готовы к концу недели
Об этом информирует Краматорский городской совет .
В Краматорске вводят в эксплуатацию мобильные укрытия для населения.
На вторник, 1 августа, в городе уже работает 18 таких защитных сооружений. Для размещения около 100 человек на ж/д и автовокзалах. Сейчас там есть 3 укрытия.
Также на 15 остановках общественного транспорта для более 20 жителей. Укрытия работают и имеют специальную маркировку.
Фото: Краматорский городской совет
Сообщается, что еще три укрытия будут введены в эксплуатацию до конца этой недели.
Пресс-служба призывает горожан в случае воздушной тревоги немедленно уходить в укрытие.
Фото: Краматорский городской совет
- 28 июля на очередном заседании Кабинет Министров Украины принял постановление "О начале учебного года во время действия военного положения в Украине". Образовательный процесс должен начаться с 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.
- По состоянию на 29 июля 2023 года около 65% учебных заведений в Украине имеют укрытие. Там может разместиться около 56% участников образовательного процесса.
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