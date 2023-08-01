В Краматорске установили мобильные укрытия: где именно

Об этом информирует Краматорский городской совет .

В Краматорске вводят в эксплуатацию мобильные укрытия для населения.

На вторник, 1 августа, в городе уже работает 18 таких защитных сооружений. Для размещения около 100 человек на ж/д и автовокзалах. Сейчас там есть 3 укрытия.

Также на 15 остановках общественного транспорта для более 20 жителей. Укрытия работают и имеют специальную маркировку.

Фото: Краматорский городской совет

Сообщается, что еще три укрытия будут введены в эксплуатацию до конца этой недели.

Пресс-служба призывает горожан в случае воздушной тревоги немедленно уходить в укрытие.

Фото: Краматорский городской совет