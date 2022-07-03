В Краматорске слышны сильные взрывы, - Общественное
Около 11:36 3 июля в Краматорске Донецкой области раздались сильные взрывы
Об этом сообщило Общественное в телеграмме .
В Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - отметили в СМИ.
- 2 июля россияне из "смерча" обстреляли Краматорск.
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