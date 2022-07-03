Об этом сообщило Общественное в телеграмме .

В Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - отметили в СМИ.

2 июля россияне из "смерча" обстреляли Краматорск.

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