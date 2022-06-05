В Краматорске российские ракеты повредили два предприятия
В ночь на 5 июня Россия наносила удар по Краматорску. Повреждены два предприятия города, предварительно – жертв нет
Об этом информирует в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко .
"Освобождают" нас от промышленности. По предварительной информации, без жертв, но серьезные повреждения на двух предприятиях города", - пишет мэр города.
- 5 июня около 6 утра в Киеве раздалось несколько взрывов. Сообщается и о подобных звуках обстрелов в области.
- Также утром 5 июня в Одессе было неспокойно , и местные слышали взрывы.
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