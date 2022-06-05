Об этом информирует в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко .

"Освобождают" нас от промышленности. По предварительной информации, без жертв, но серьезные повреждения на двух предприятиях города", - пишет мэр города.

5 июня около 6 утра в Киеве раздалось несколько взрывов. Сообщается и о подобных звуках обстрелов в области.

Также утром 5 июня в Одессе было неспокойно , и местные слышали взрывы.

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