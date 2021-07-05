В Краматорске прошло шествие к седьмой годовщине освобождения города от российских оккупантов

Об этом сообщает издание "Общежитие".



5 июля официально является Днем освобождения Краматорска от пророссийских террористов.



В городе прошел марш, в котором приняли участие военные, пограничники, Нацгвардия и мирные жители. Также по центру прошла боевая техника.



Во время празднования в небо запустили флаг Украины на воздушных шариках. Также минутой молчания почтили погибших за свободу города и государства.







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