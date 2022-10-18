В Краматорске произошло аварийное отключение электроэнергии
В Краматорске Донецкой области произошло аварийное отключение электроснабжения
Об этом сообщает Краматорский горсовет.
"Энергетики сообщают об аварийном отключении электроснабжения. Специалисты работают над поиском и устранением неполадок", - говорится в сообщении.
- Напомним, 14 октября Укрзализныця возобновила поезда в Краматорск.
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