В Краматорске прогремели взрывы и временно исчезла электроэнергия, - СМИ

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По информации источника, поздно вечером, 25 марта, в Краматорске прогремели по меньшей мере три громких взрыва. После этого в городе на время исчезла электроэнергия.

Воздушная тревога продолжалась с 23:53 до 00:19. В 00:26 сирены прозвучали снова.