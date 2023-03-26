В Краматорске прогремели взрывы и временно исчезла электроэнергия, - СМИ
В ночь с 25 на 26 марта российские террористы обстреляли Краматорск Донецкой области
Об этом сообщает "РБК-Украина".
По информации источника, поздно вечером, 25 марта, в Краматорске прогремели по меньшей мере три громких взрыва. После этого в городе на время исчезла электроэнергия.
Воздушная тревога продолжалась с 23:53 до 00:19. В 00:26 сирены прозвучали снова.
- Утром в субботу, 25 марта, российские военные нанесли удар двумя ракетами по Авдеевке Донецкой области. Одна попала в промышленную зону, вторая – в центральную часть города, где многоэтажные дома.
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