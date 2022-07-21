Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области .

Сегодня, 21 июля, российские оккупанты разрушили две школы на Донетчине – в Краматорске и Константиновке. В результате ракетных ударов по образовательным учреждениям, по меньшей мере, один человек погиб.

В Краматорске под обломками здания обнаружили тело неизвестного мужчины. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются, ведь под завалами могут находиться еще два человека. К работам привлекли 21 спасателя и 6 единиц техники. Расчищены и разобраны более 100 тонн разрушенных элементов здания.

Добавим, 13 июля ракетным ударом россияне разрушили здание свинофермы в Одесской области.

В Запорожье 20 июля россияне за сутки разрушили 28 гражданских зданий.