В Краматорске под завалами школы, разрушенной российскими обстрелами, нашли погибшего
Спасатели ищут еще двух человек, которые могут находиться под обломками разрушенного помещения
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области .
Сегодня, 21 июля, российские оккупанты разрушили две школы на Донетчине – в Краматорске и Константиновке. В результате ракетных ударов по образовательным учреждениям, по меньшей мере, один человек погиб.
В Краматорске под обломками здания обнаружили тело неизвестного мужчины. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются, ведь под завалами могут находиться еще два человека. К работам привлекли 21 спасателя и 6 единиц техники. Расчищены и разобраны более 100 тонн разрушенных элементов здания.
- Добавим, 13 июля ракетным ударом россияне разрушили здание свинофермы в Одесской области.
- В Запорожье 20 июля россияне за сутки разрушили 28 гражданских зданий.
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