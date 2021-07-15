В Краматорске открыли памятник Стусу
В Краматорске открыли памятник поэту-диссиденту Василию Стусу
Об этом сообщает сайт "Восточный проект" .
Памятник создан из белого известняка. Это портал с портретом Стуса, который выполнен из металла. На портале высечены цитаты из произведений поэта.
"У нас сегодня знаковое событие - у нас появилась новая культурная достопримечательность, которая по моему мнению, станет одной из визитных карточек Краматорска. И местом, которое будут посещать гости и жители нашего города", - заявил мэр города Александр Гончаренко.
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