В Краматорске остается почти 50 тыс. жителей, 60-70% - преклонных лет

Об этом мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".



По словам Гончаренко, количество жителей 45-50 тыс., оставшихся в Краматорске – это слишком много.



"Есть такие, которые ждут ухудшения или обострения ситуации. Но в городе останется 35 тысяч человек. Такое количество оставалось и 8 лет назад. Они не хотят покидать свои дома", – сказал мэр Краматорска.



60-70% из тех, кто не хочет покидать Краматорск, это пожилые люди.

Число погибших в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, произошедшем 8 апреля, достигло 59 человек.

В понедельник, 18 апреля, из-за российского ракетного удара по Краматорску, в Донецкой области, были разрушены по меньшей мере 8 жилых домов , образовательный и инфраструктурный объекты.

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