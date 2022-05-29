Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в фейсбуке .

"В результате боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и все соседние города без света", - отметил он.

Сейчас продолжаются ремонтные работы, но есть сложности, потому что направление опасное.

28 мая в Донецкой области оккупанты разрушили 25 объектов в 8 городах и селах, есть погибшие и раненые гражданские.

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