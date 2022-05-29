В Краматорске начал появляться свет
В Краматорске Донецкой области возобновили электроснабжение
Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко, передает горсовет в Telegram .
"Электроснабжение возобновлено. Спасибо всем бригадам за титанические усилия. Работа еще продолжается, но в домах Краматорска уже появляется свет", - отметил он.
- 29 мая в Краматорске Донецкой области россияне обстреляли высоковольтную линию электропередач и обесточили его вместе с соседними городами.
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