В Краматорске начал появляться свет

Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко, передает горсовет в Telegram .

"Электроснабжение возобновлено. Спасибо всем бригадам за титанические усилия. Работа еще продолжается, но в домах Краматорска уже появляется свет", - отметил он.

29 мая в Краматорске Донецкой области россияне обстреляли высоковольтную линию электропередач и обесточили его вместе с соседними городами.