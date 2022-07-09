Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора.

С мая по июль предатель через мессенджер передавал информацию о перемещении и расположении военных Вооруженных сил Украины в Донецкой области. Эти сообщения позволяли врагу идентифицировать украинских воинов и использовать в своих целях во время войны против Украины.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г. Краматорска уведомлен о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) ", – говорится в сообщении.

Предателя задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала в Николаеве агента ФСБ, готовившегося корректировать ракетные удары по областному центру. Также предатель докладывал врагу о перемещении ВСУ.

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