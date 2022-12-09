В Краматорске из-за отключения электроэнергии приостановили теплоснабжение

Об этом сообщил Краматорский городской совет в telegram .

"Краматорсктеплоэнерго" вынужденно временно прекращает подачу теплоносителя потребителям. К сожалению, постоянные отключения электроэнергии приводят к остановке станции и вызывают гидравлические удары в тепловых сетях, что в свою очередь приводит к разрушению оборудования. Сейчас Краматорская ТЭЦ в третий раз подвергается отключению электроэнергии. Работники предприятия прилагают все усилия для стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

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Кроме того, также отмечается, что во время длительного отключения электроэнергии теплокоммунэнерго осуществило слив теплоносителя из домов с верхней разводкой отопления.