В Краматорске флаг Украины поднимут на флагштоке высотой 80 м

Об этом сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает Еспресо.TV.



"Самый больший флагшток области высотой 80 метров строим в Краматорске", - отмечает чиновник



На нем будет развеваться наш национальный флаг размером 16 на 24 метра.



"Флагшток оборудован специальными огнями, которые будут зажигаться ночью. На нем будет поднят флаг длиной 16 метров и шириной 24 метра", - рассказывает представитель подрядчика Юрий Козинский.Конструкция весит 48 тонн и состоит из 8 секций. Площадка под ней укреплена 245 кубами бетона."Геологи сначала рекомендовали поставить флагшток на сваях, но потом дали заключение, что нужно поставить анкерную корзину. То есть установить на забетонированную подставку", - добавляет Козинский.