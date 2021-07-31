В Краматорске флаг Украины поднимут на флагштоке высотой 80 м
В городе Краматорск Донецкой области сооружают флагшток высотой 80 метров
Об этом сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает Еспресо.TV.
"Самый больший флагшток области высотой 80 метров строим в Краматорске", - отмечает чиновник
На нем будет развеваться наш национальный флаг размером 16 на 24 метра.
"Флагшток оборудован специальными огнями, которые будут зажигаться ночью. На нем будет поднят флаг длиной 16 метров и шириной 24 метра", - рассказывает представитель подрядчика Юрий Козинский.
Конструкция весит 48 тонн и состоит из 8 секций. Площадка под ней укреплена 245 кубами бетона.
"Геологи сначала рекомендовали поставить флагшток на сваях, но потом дали заключение, что нужно поставить анкерную корзину. То есть установить на забетонированную подставку", - добавляет Козинский.
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