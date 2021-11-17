В Кракове вручили премию имени Станислава Винценза

Станислав Винценз - гуманист, писатель, философ, переводчик, автор единственного эпоса о Гуцульщине "На высокой горной долине".

Лауреатом польской Премии Винценза - 2021 стал Войчех Орнат - промоутер мультикультурализма в Восточной Европе, владелец и основатель издательства Austeria на краковском Казимеже, которое сосредоточено на издании самых ценных трудов, связанных с еврейской тематикой. Среди публикаций издательства - произведения Джозефа Рота, современная поэзия и проза Адама Водницкого, а также значительное количество произведений на идиш и еврейской литературы.

Польская премия Винценза в размере 40 тыс. злотых (около 300 тыс. грн) вручается с 2005 года. Ее лауреатами в разные годы были, в частности, Олег Сенцов, Сергей Жадан, Ярослав Грицак, Светлана Алексиевич, Агнешка Голланд, Кшиштоф Пендерецкий и другие.

В Украине Премию Станислава Винценза вручают ежегодно в рамках Международного Форума Центральной и Восточной Европы Via Carpatia - за гуманистическое служение и вклад в развитие регионов.

Лауреатами украинской Премии имени Станислава Винценза с 2018 года были: правозащитник, публицист, религиовед, диссидент Мирослав Маринович (2018), поэт и издатель Иван Малкович (2019), исследователь культуры, директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства "Дух и Буква" Леонид Финберг (2020).





Лауреатом украинской Премии имени Станислава Винценза в 2021 году стал литературовед, эссеист, переводчик и член Украинского ПЭН Петр Рыхло.

