В Кракове украинских беженцев выселяют из общежитий раньше, чем обещали

Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

Как сообщает волонтер Йоанна Врона, украинским беженцам, которые там проживают, еще в марте сообщали, что они смогут жить в общежитиях 18 месяцев. Позиция университета изменилась.



Администрация объясняет такое решение тем, что в конце августа заканчивается финансирование пребывания беженцев, поступившее от Воеводского управления.



"Во избежание возможных внезапных и неожиданных действий было принято решение встретиться с жителями, чтобы предупредить их об этом факте", - прокомментировал Адам Копровский из пресс-службы Ягеллонского университета.



Университет также утверждает, что 18-месячный период касался периода, в течение которого, согласно правилам, беженцы могут легально находиться именно в Польше. В то же время другая волонтер центра, Магдалена Гурна, уверяет, что в марте представители университета во время встречи заверили беженцев, что они могут находиться в зданиях 18 месяцев.



"Сказали, что бесплатное пребывание через некоторое время закончится и беженцам придется найти средства, чтобы заплатить за квартиру в этом месте. Однако о том, что здания придется освободить, речь не шла. Напомним, что там находятся преимущественно матери с детьми, инвалиды и одна онкобольная женщина", – рассказала волонтер.



При этом украинцы заявляют, что они готовы платить за пребывание в корпусах университета, однако многие не смогут себе позволить арендную плату за частные дома в Кракове.



Кроме того, некоторым из них просто некуда возвращаться в Украину.



Администрация вуза также сообщила, что 8 августа начнутся индивидуальные встречи представителя университета и волонтеров с жителями центра.



"На этих встречах мы хотим узнать у каждой семьи и жителя, в какой конкретно помощи и поддержке они нуждаются, чтобы найти новое место жительства и источник дохода, выехать из общежития и стать самостоятельными", – говорится в официальном письме.



Как передает Gazeta Krakowska, в прошлом году Ягеллонский университет выставил два корпуса на продажу.

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