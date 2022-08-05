В Кракове украинских беженцев выселяют из общежитий раньше, чем обещали
Волонтеры центра для беженцев в Кракове известили, что представители Ягеллонского университета обязали более 150 украинцев покинуть два общежития до конца августа
Об этом сообщает Gazeta Krakowska.
Как сообщает волонтер Йоанна Врона, украинским беженцам, которые там проживают, еще в марте сообщали, что они смогут жить в общежитиях 18 месяцев. Позиция университета изменилась.
Администрация объясняет такое решение тем, что в конце августа заканчивается финансирование пребывания беженцев, поступившее от Воеводского управления.
"Во избежание возможных внезапных и неожиданных действий было принято решение встретиться с жителями, чтобы предупредить их об этом факте", - прокомментировал Адам Копровский из пресс-службы Ягеллонского университета.
Университет также утверждает, что 18-месячный период касался периода, в течение которого, согласно правилам, беженцы могут легально находиться именно в Польше. В то же время другая волонтер центра, Магдалена Гурна, уверяет, что в марте представители университета во время встречи заверили беженцев, что они могут находиться в зданиях 18 месяцев.
"Сказали, что бесплатное пребывание через некоторое время закончится и беженцам придется найти средства, чтобы заплатить за квартиру в этом месте. Однако о том, что здания придется освободить, речь не шла. Напомним, что там находятся преимущественно матери с детьми, инвалиды и одна онкобольная женщина", – рассказала волонтер.
При этом украинцы заявляют, что они готовы платить за пребывание в корпусах университета, однако многие не смогут себе позволить арендную плату за частные дома в Кракове.
Кроме того, некоторым из них просто некуда возвращаться в Украину.
Администрация вуза также сообщила, что 8 августа начнутся индивидуальные встречи представителя университета и волонтеров с жителями центра.
"На этих встречах мы хотим узнать у каждой семьи и жителя, в какой конкретно помощи и поддержке они нуждаются, чтобы найти новое место жительства и источник дохода, выехать из общежития и стать самостоятельными", – говорится в официальном письме.
Как передает Gazeta Krakowska, в прошлом году Ягеллонский университет выставил два корпуса на продажу.
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