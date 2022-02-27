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В Кракове тысячи людей вышли на мирную акцию в знак солидарности с Украиной

27 февраля, 2022 воскресенье
15:28
Общество

Тысячи людей с сине-желтыми флагами вышли на центральную площадь Кракова, чтобы выразить свою поддержку воюющей Украине

Об этом информирует Богдан Клих, политический деятель, министр обороны Польши с ноября 2007 по июль 2011 года в правительстве Дональда Туска.


Фото: Богдан Клих

"Как всегда, Краков солидарен с Украиной. Тысячи на Рыночной площади в Кракове, сотни в ежедневной помощи беженцам. Гордость и уважение", - написал он в Твиттере.


Фото: Богдан Клих

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