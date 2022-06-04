Об этом пишет The First News.

С 24 февраля в Краков приехало около 177 500 украинцев. Большинство из них выехали в соседние города, другие города Европы или вернулись на родину. Об этом говорится в отчете мэрии Кракова.

Издание сообщает, что Краков предоставил Украине 1000 тонн помощи, доставленной на 200 грузовиках. Украина также получила шесть городских автобусов, заполненных медицинской помощью, и карету скорой помощи.

Добавляют, что около 6 900 украинских детей учатся в краковских детсадах и школах.

Польша с июля прекратит выплату помощи украинским беженцам.

Украинцы не торопятся заполнять вакантные места в сельском хозяйстве и гастрономии. Так что зарплаты в этих сферах в Польше придется повышать, что повлечет рост цен на пищевые продукты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb