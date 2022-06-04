В Кракове проживает 50 000 украинских беженцев
На сотый день войны в Кракове остаются около 50 тыс. украинских беженцев, 28 тыс. получили польский идентификационный номер PESEL
Об этом пишет The First News.
С 24 февраля в Краков приехало около 177 500 украинцев. Большинство из них выехали в соседние города, другие города Европы или вернулись на родину. Об этом говорится в отчете мэрии Кракова.
Издание сообщает, что Краков предоставил Украине 1000 тонн помощи, доставленной на 200 грузовиках. Украина также получила шесть городских автобусов, заполненных медицинской помощью, и карету скорой помощи.
Добавляют, что около 6 900 украинских детей учатся в краковских детсадах и школах.
- Польша с июля прекратит выплату помощи украинским беженцам.
- Украинцы не торопятся заполнять вакантные места в сельском хозяйстве и гастрономии. Так что зарплаты в этих сферах в Польше придется повышать, что повлечет рост цен на пищевые продукты.
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