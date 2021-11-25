В Кракове проходит уникальная украинско-польская выставка "Украина. Совместные взгляды на взаимоотношения"

Она организована совместно Международным центром цультуры в Кракове и Национальным художественным музеем Украины, и профинансирована совместно Министерством культуры и национального наследия Польши и Украинским Культурным Фондом. Культурным фондом.



На вернисаже представлено 60 произведений конца XVII-XXI вв. из коллекций Национального художественного музея Украины, Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", Национального музея "Киевская картинная галерея", Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины, частных собраний и фондов современных художников. Хронология показа охватывает более трех столетий, основными тематическими линиями являются создание государства, казачество, национальные песонификации и т.д.



Журналистка Эспрессо Мария Гурская побывала на выставке и пообщалась с доктором Жанной Комар, которая вместе с Оксаной Баршиновой является сокуратором экспозиции.



Как отмечает Жанна Комар, вернисаж рассказывает об Украине польскому зрителю – главной публикой являются жители Кракова и туристы – обычные прохожие, гуляя по центру города и проходя мимо, могут попасть на выставку.



Основа экспозиции – работы выдающихся художников с конца XVII века до современности. Старейший экспонат – икона "Покров Богородицы" из села Кобыжча на Черниговщине. Среди других произведений древности – работы Тараса Шевченко, польского баталиста Юзефа Брандта, российского реалиста Ильи Репина. Произведения с XIX столетия сопоставляются с работами авангардистов начала ХХ столетия – Георгия Нарбута, Виктора Пальмова, Льва Крамаренко. Работы современных художников представлены знаковыми именами Анатолия Криволапа, Олега Тистола и других мастеров – в частности, молодежи, которая в своем творчестве использует язык поп-арта, современное искусство, западную рекламу и советскую пропаганду – Никиты Кадана, Романа Минина, Влады Ралко или обь соединение "Открытая группа".



Чрезвычайно интересна аранжировка выставки – произведения размещены будто на строительных лесах, на полиэтиленовой пленке. Эта концепция пластического оформления авторства Рафала Бартковича с одной стороны, создает впечатление, что украинская культура для польского широкого зрителя будто все еще находится на стадии "распаковки" - со многими неизвестными - на этапе формирования ее восприятия, с другой - может говорить о необходимости перезагрузки и "реконструкции" польско-украинских отношений.



В рамках проекта был издан также альбом "Украина. Другие взгляды на взаимоотношения", посвященный художественному диалогу между польским и украинским, сопровождающим кураторский текст Оксаны Баршиновой и Жанны Комар, а также эссе Анны Лазарь и Николая Рябчука.



Глобальной целью выставки является развитие добрососедских отношений между Украиной и Польшей, формирование позитивного имиджа Украины в мире. Вернисаж дополняет цикл событий в Кракове, посвященных 30-летию восстановления Независимости Украины.



Экспозицию можно посмотреть до 16 января 2022 года.



Больше о выставке можно узнать из материала телеканала Эспрессо: