Об этом сообщила Gazeta Krakowska.

Об одной из таких наклеек рассказал в соцсети советник Кракова Лукаш Вантух. Ранее в соцсетях распространили фото с похожей наклейкой в одном из общественных туалетов города. На наклейке содержится надпись: "Мы здесь. Присоединяйтесь к нам". Кроме того, на стикере есть подпись "Группа ПВК Вагнера" и QR-код, который при сканировании направляет на русский сайт.

Полиция сообщила, что после информации о появлении таких наклеек они были обнаружены в нескольких местах Кракова. Поскольку они находятся в разных частях города, дело взялось расследовать Главное управление городской полиции.

"Мы собираем заявки, фотографируем наклейки и будем разбираться. Пока трудно сказать больше, потому что это только первый день", - прокомментировал изданию очередной Малопольской полиции.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. В этот же день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ПИК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили, что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в Беларуси зафиксировали 13 колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор. Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российского ПВК Вагнера.

3 августа наемники ПВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами. Для усиления пограничной службы на границе с Белоруссией Польша собирается удерживать 10 тысяч военных.