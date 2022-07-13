В Кракове напротив посольства РФ открыли сквер "Свободной Украины"
Решение о создании сквера депутаты Краковского городского совета приняли еще в апреле. Торжественное открытие состоялось 12 июля
Об этом говорится в сообщении Генерального консульства Украины в Кракове.
Как говорится в фейсбуке консульства, в мероприятии приняли участие и выступили с речами председатель Краковского городского совета Рафал Комаревич, президент Кракова Яцек Майхровский, Генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский, а также Петр Адамик - депутат Львовского городского совета - председатель делегации города-побратима в которую входили самоуправляющиеся Ульяна Пак и Виктория Довжик.
Кроме того, к торжеству присоединились депутаты Сейма и Сената Республики Польша, ректоры и профессора польских вузов, а также сотрудники ХКУ в Кракове, представители региональных органов власти, духовенства, украинская община во главе с председателем Краковского круга Объединения Украинцев Польши Андреем Олейником и руководства и представителями украинских фондов и национальных общественных организаций, жители королевского города.
Украинский генеральный консул Войнаровский во время выступления выразил благодарность за беспрецедентную помощь Украине, ее защитникам и гражданам со стороны Польши, а также неоценимую поддержку Краковского городского совета, правительства города и городского сообщества для тысяч украинцев, нашедших убежище в Кракове, спасаясь от полномасштабной войны, что ее развязала Россия.
Войнаровский также рассказал об актуальной ситуации в Украине и о массовых прецедентах нарушения войсками РФ законов и обычаев войны, провоцировании мирового продовольственного и миграционного кризиса, уничтожении историко-архитектурных памятников мирового значения, совершении российскими оккупантами преступлений против человечности, за которые вскоре россиянам придется ответить .
Также Генеральный консул Украины выразил надежду на дальнейшее активное сотрудничество украинской общины города, консульства и Краковской городской власти для совместной реализации новых важных инициатив обоих народов, одной из которых должно стать создание уже в ближайшее время Украинского дома в Кракове.
Сквер Свободной Украины расположен прямо напротив консульского учреждения Российской Федерации.
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