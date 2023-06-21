Об этом сообщает Еспресо.TV.

Третьи по счету Европейские игры будут проходить в Кракове с 21 июня по 2 июля. Спортсмены будут соревноваться в 28 видах спорта и разыграют 253 комплекта медалей.

Соревнования в Польше будут отборочными к Олимпийским играм-2024. Европейские игры пройдут в третий раз – в 2015 году они прошли в Баку, а в 2019-м – в Минске.

Кто из звезд будет выступать за Украину

Украину будут представлять 263 атлета. Среди других за нашу команду выступят олимпийские чемпионки Ольга Харлан (фехтование на саблях) и Елена Костевич (пулевая стрельба), чемпионка Европы в прыжках в высоту Ярослава Магучих, чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан и чемпионы Европейских игр-2019 Александр Хижняк (бокс), Анита Серегина (карате), Дарья Белодид (дзюдо), Анна Рыжикова, Татьяна Мельник и Ольга Ляхова (все – легкая атлетика).