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В КПИ открыли скульптуру девушки-студентки

26 августа, 2023 суббота
12:42
Культура

В Киевском политехническом институте открыли скульптуру в честь украинского студенчества к 125-летию учебного заведения

Об этом говорится в сообщении КПИ им. Игоря Сикорского.

"К 125-летию КПИ в нашем кампусе появилась скульптура "Юность", главная героиня которой – девушка-студентка", - говорится в сообщении.

Скульптура посвящена всем студентам, которые защищают Украину на фронте, сдают кровь, волонтерят, создают роботов-разминировщиков, разрабатывают протезы, фильтры для очистки воды и многое другое.

"Новая скульптура станет талисманом, который приносит КПИшникам удачу во время сессии", - написали в институте.

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Общество
Украина
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