В КПИ открыли скульптуру девушки-студентки

Об этом говорится в сообщении КПИ им. Игоря Сикорского.

"К 125-летию КПИ в нашем кампусе появилась скульптура "Юность", главная героиня которой – девушка-студентка", - говорится в сообщении.

Скульптура посвящена всем студентам, которые защищают Украину на фронте, сдают кровь, волонтерят, создают роботов-разминировщиков, разрабатывают протезы, фильтры для очистки воды и многое другое.

"Новая скульптура станет талисманом, который приносит КПИшникам удачу во время сессии", - написали в институте.