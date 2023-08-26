В КПИ открыли скульптуру девушки-студентки
В Киевском политехническом институте открыли скульптуру в честь украинского студенчества к 125-летию учебного заведения
Об этом говорится в сообщении КПИ им. Игоря Сикорского.
"К 125-летию КПИ в нашем кампусе появилась скульптура "Юность", главная героиня которой – девушка-студентка", - говорится в сообщении.
Скульптура посвящена всем студентам, которые защищают Украину на фронте, сдают кровь, волонтерят, создают роботов-разминировщиков, разрабатывают протезы, фильтры для очистки воды и многое другое.
"Новая скульптура станет талисманом, который приносит КПИшникам удачу во время сессии", - написали в институте.
- 25 августа по случаю завершения реализации проекта "Тризуб Родины" открыли выставку "Знак на щите".
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