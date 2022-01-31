В костеле Святого Николая в Киеве завершили противоаварийные работы
В понедельник, 31 января, в Костеле Святого Николая в Киеве завершились противоаварийные работы
Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.
В целом на противоаварийные работы потратили 21,5 млн грн – это все средства 21 украинского бизнесмена, которые решили помочь восстановить храм после пожара.
Национальное здание органной и камерной музыки отвечало за работу и отчитывалось за расходы. Наибольшая часть средств – 19,3 млн грн – пошла непосредственно на противоаварийный ремонт. Остальные деньги потратили на экспертизу проекта, техническое обследование здания, надзор за строительными работами и содержание службы заказчика.
Также бизнес создал благотворительную организацию "Фонд костела Святого Николая". На его счету осталось более 8 млн. грн.
- Напомним, 3 сентября в Киеве загорелся Костел Святого Николая: огонь повредил заднюю часть здания, орган и внутреннее убранство.
- 25 ноября Национальный дом органной и камерной музыки назначил ООО "Укрспецреставрация" подрядчиком, который до конца 2021 года реставрирует Костел святого Николая в Киеве, пострадавший в результате пожара.
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