В костеле Святого Николая в Киеве завершили противоаварийные работы

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.



В целом на противоаварийные работы потратили 21,5 млн грн – это все средства 21 украинского бизнесмена, которые решили помочь восстановить храм после пожара.



Национальное здание органной и камерной музыки отвечало за работу и отчитывалось за расходы. Наибольшая часть средств – 19,3 млн грн – пошла непосредственно на противоаварийный ремонт. Остальные деньги потратили на экспертизу проекта, техническое обследование здания, надзор за строительными работами и содержание службы заказчика.



Также бизнес создал благотворительную организацию "Фонд костела Святого Николая". На его счету осталось более 8 млн. грн.





Напомним, 3 сентября в Киеве загорелся Костел Святого Николая: огонь повредил заднюю часть здания, орган и внутреннее убранство.

25 ноября Национальный дом органной и камерной музыки назначил ООО "Укрспецреставрация" подрядчиком, который до конца 2021 года реставрирует Костел святого Николая в Киеве, пострадавший в результате пожара.

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