В Костеле Святого Николая полностью сгорел орган
Пожаром в столичном костеле Святого Николая уничтожен концертный орган
Об этом заявил глава римско-католического прихода, который пользуется помещением храма, Виталий Кривицкий, рассказывает Еспресо.TV .
"Среди уничтожений - только концертный орган, который сгорел дотла и одна люстра, которая упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара (короткое замыкание во время репетиции). Пожар на нем и остановился. Благодарность за это Всемогущему Богу и спасателям ГСЧС!" - написал на фейсбуке священник.
Вместе с тем, пожар не затронул деревянного алтаря и амвона.
"Нетронутым остались фигуры по обе стороны органа. Обгорел только крест, висящий посреди алтарной части. Весь храм закопченный и залит водой", - добавил Виталий Кривицкий.
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