Об этом сообщает N1.

Министр внутренних дел Косово сообщил, что несколько баррикад, выстроенных накануне косовскими сербами, уже разобрали и протестанты начали отходить.

"Мы работаем с правоохранительными органами, чтобы этот процесс был успешным. Уверяем граждан, что этот процесс продолжается в тесном сотрудничестве с подразделениями полиции. Институции будут готовы в любое время помочь гражданам, нуждающимся в дополнительной информации", – сказал Свечля.

В свою очередь, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что не позволит дестабилизировать ситуацию, и повторил, что выполнение решений правительства отложат, когда все баррикады, установленные на севере, будут устранены.

"С момента устранения баррикад на севере и установления полной свободы передвижения выполнение двух решений правительства откладывается до 1 сентября 2022 года. На севере есть девять баррикад, и мы ожидаем, что они все будут убраны сегодня в течение дня", - сказал Курти.

Курти особо подчеркнул, что решения правительства Косово никогда не принимаются на основе национальной идентичности.

"Насилие не будет допускаться, нарушители будут наказаны по закону", - сказал он.

1 августа Европейский Союз поддержал решение правительства Косово о переносе замены сербских паспортов и номерных знаков до сентября 2022 года.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.

Сербское население северной части Косово было недовольно решением правительства Курти запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.

Дело чуть не дошло до вооруженного конфликта. Косовская полиция говорила о стрельбе в свою сторону от неустановленных лиц. По тревоге были подняты миротворцы НАТО (KFOR).

На фоне конфликта с Косово в Сербии заговорили о "денацификации" Балкан, а президент Александр Вучич выступил с заявлением, в котором обвинил в эскалации Приштину и пообещал, что Сербия "победит". На такое заявление отреагировала миссия НАТО в Косово, сказав, что будет вмешаться, "если стабильность региона окажется под угрозой".

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