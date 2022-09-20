Об этом пишет Reuters.

В Косово официально подтвердили, что в 2021 году разоблачили сговор с целью убийства премьер-министра страны Альбина Курти. Об этом публично не сообщали, чтобы не "распространять панику".

"Премьер-министр Альбина Курти сообщила об этом (в 2021 году. - Ред.) Косовское разведывательное управление, и органы безопасности приняли все меры, чтобы предотвратить это действие», — говорится в заявлении.

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До сих пор в Приштине молчали о покушении на главу государства, пока албанский телеканал А2 сообщил, что нашел в интернете такую информацию. Ее выложили иранские хакеры. В свою очередь, получение этой информации явилось следствием масштабной кибератаки иранских хакеров на государственные сайты Албании, после чего Тирана разорвала официальные отношения с Тегераном.

Телеканал А2 тогда сообщал, что косовские спецслужбы передали Албании информацию, что их гражданин планирует убийство Курти, косовского депутата и двух человек для дестабилизации ситуации в стране.

В августе Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс готов увеличить силы в Косово в случае роста напряженности между Приштиной и Белградом.