В Косово разоблачена попытка убийства премьер-министра страны в 2021 году
Разведывательные службы Косово вовремя предупредили Альбина Курти о возможном покушении
Об этом пишет Reuters.
В Косово официально подтвердили, что в 2021 году разоблачили сговор с целью убийства премьер-министра страны Альбина Курти. Об этом публично не сообщали, чтобы не "распространять панику".
"Премьер-министр Альбина Курти сообщила об этом (в 2021 году. - Ред.) Косовское разведывательное управление, и органы безопасности приняли все меры, чтобы предотвратить это действие», — говорится в заявлении.
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До сих пор в Приштине молчали о покушении на главу государства, пока албанский телеканал А2 сообщил, что нашел в интернете такую информацию. Ее выложили иранские хакеры. В свою очередь, получение этой информации явилось следствием масштабной кибератаки иранских хакеров на государственные сайты Албании, после чего Тирана разорвала официальные отношения с Тегераном.
Телеканал А2 тогда сообщал, что косовские спецслужбы передали Албании информацию, что их гражданин планирует убийство Курти, косовского депутата и двух человек для дестабилизации ситуации в стране.
- В августе Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс готов увеличить силы в Косово в случае роста напряженности между Приштиной и Белградом.
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